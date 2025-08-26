नशे में देर रात घर लौटा युवक...पत्नी से झगड़ा कर सो गया; सुबह दरवाजा नहीं खुला तो घरवालों ने खिड़की से झांक कर देखा, मंजर देख निकली चीखें

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के खैरा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात को पारिवारिक विवाद के कारण एक व्यक्ति ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फर्दपुरा गांव निवासी निरंजन महतो का पुत्र...

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के खैरा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात को पारिवारिक विवाद के कारण एक व्यक्ति ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि फर्दपुरा गांव निवासी निरंजन महतो का पुत्र ओमप्रकाश महतो (38) नशा करने का आदि था। सोमवार की रात वह नशा कर घर आया और पत्नी- बच्चों से विवाद कर सोने के लिए कमरे में चला गया। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर निकल कर नहीं आया तब परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा कि उसका शव रस्सी के सहारे छत से लटका हुआ है। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना थाने को दी।



इधर, घटना की सूचना पर पुलिस ने कमरे का गेट तोड़ कर शव को छत से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।