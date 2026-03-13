Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बांका पुलिस लाइन में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, 100 से अधिक जवान बीमार

बांका पुलिस लाइन में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, 100 से अधिक जवान बीमार

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 13 Mar, 2026 10:40 PM

banka police line food poisoning

बांका जिले में शुक्रवार को पुलिस लाइन में फूड पॉइजनिंग की आशंका से बड़ा हंगामा मच गया। दोपहर का भोजन करने के कुछ ही देर बाद 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

Bihar News:  बांका जिले में शुक्रवार को पुलिस लाइन में फूड पॉइजनिंग की आशंका से बड़ा हंगामा मच गया। दोपहर का भोजन करने के कुछ ही देर बाद 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। बीमार पड़े जवानों को तत्काल इलाज के लिए Banka Sadar Hospital पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया।

खाना खाने के बाद शुरू हुई उल्टी-दस्त की शिकायत

जानकारी के मुताबिक, पुलिस लाइन में दोपहर का भोजन करने के बाद कई जवानों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। धीरे-धीरे बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। स्थिति को गंभीर देखते हुए सभी प्रभावित जवानों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के अस्पताल पहुंचने से वहां भी कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

अस्पताल पहुंचे डीएम और एसपी

घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। Navdeep Shukla (जिलाधिकारी) और Upendranath Verma समेत कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार जवानों का हालचाल जाना। अधिकारियों ने डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की जानकारी ली और सभी जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए।

खाने में क्या परोसा गया था?

प्राथमिक जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में दोपहर के भोजन में फ्राई राइस और चना का छोला परोसा गया था। भोजन करने के कुछ ही समय बाद कई जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआती स्तर पर यह आशंका भी जताई जा रही है कि चना में सल्फास की गोली मिलने के कारण फूड पॉइजनिंग की स्थिति पैदा हुई हो सकती है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

और ये भी पढ़े

मामले की जांच शुरू

प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर बीमार जवानों की लगातार निगरानी कर रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भोजन में संदिग्ध पदार्थ कैसे मिला। फिलहाल पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटे हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!