Bihar में दिल दहला देने वाली वारदात, कुरियर बॉय की बेरहमी से हत्या; बदमाशों ने बीच सड़क मारी गोली

जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राहुल पार्सल की डिलीवरी करने के बाद बाइक से वापस आ रहा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने बीच सड़क राहुल कुमार को...

Bihar Crime News: बिहार के सीतीमढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने कुरियर बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी बीच सड़क गोली मार फरार हो गए। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राहुल पार्सल की डिलीवरी करने के बाद बाइक से वापस आ रहा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने बीच सड़क राहुल कुमार को गोलियों से भून दिया। वहीं घटनास्थल पर ही राहुल कुमार ने दम तोड़ दिया।

इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी

के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।