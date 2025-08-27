सासाराम में सनसनीखेज वारदात! प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, और फिर खुद भी मौत को लगाया गले, सुसाइड नोट से हुआ चौकानें वाला खुलासा

बिहार के सासाराम से एक बेहद ही चौंका देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को फायर कर अपनी जान दे दी।

Bihar Crime News: बिहार के सासाराम से एक बेहद ही चौंका देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को फायर कर अपनी जान दे दी। वहीं इस घटना में प्रेमिका घायल हो गई, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है।



मिली जानकारी के अनुसार, मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद के सिर में गोली मारकर अपनी जान दे दी। वहीं घटना के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल से एक सुसाईड नोट बरामद किया गया है। जिससे खुलासा हुआ है कि लड़की की मां ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी जबकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इसी बात से आहत होकर दोनों ने खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।