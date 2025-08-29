Main Menu

वैशाली:सरकारी योजना के नाम पर 21 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड विक्की कुमार गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 08:02 PM

bihar cyber crime

वैशाली जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है।

हाजीपुर (वैशाली): वैशाली जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बेगूसराय जिले के विक्की कुमार (पिता – विनोद पासवान, ग्राम – पचम्मा, थाना – मुफ्फसील) के रूप में हुई है।

21 लाख की ठगी का मामला

18 जुलाई 2025 को हाजीपुर निवासी विनोद कुमार ने साइबर थाना में आवेदन दिया था कि किसी अज्ञात नंबर से पेंशन रिव्यू के नाम पर लिंक भेजकर उनके खाते से 21 लाख रुपये की ठगी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना में कांड संख्या 26/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

खाता किट बेचकर करता था ठगी

जांच में खुलासा हुआ कि विक्की कुमार भोले-भाले लोगों को सरकारी योजना के नाम पर बैंक खाता खुलवाता और फिर उस खाते का पूरा किट व एटीएम कार्ड झारखंड के राकेश कुमार को बेच देता था। इसके बदले उसे कमीशन मिलता था। बाद में राकेश कुमार और उसका गिरोह फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता और रकम झारखंड व कोलकाता में एटीएम से निकाल ली जाती थी।

CCTV से हुआ खुलासा

साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और CCTV फुटेज की मदद से विक्की कुमार को बेगूसराय से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पूरी ठगी की साजिश कबूल की है। पुलिस अब राकेश कुमार और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

पुलिस का सख्त संदेश

वैशाली पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि सरकारी योजना या बैंकिंग से जुड़े किसी भी लिंक पर बिना पुष्टि क्लिक न करें।

