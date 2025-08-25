Main Menu

  • पटना में अवैध गेसिंग रैकेट का पर्दाफाश: 16 गिरफ्तार- सरगना राशिद पर कसा शिकंजा,₹1.09 लाख और कारतूस बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 09:18 AM

chamabal ghati subzibagh raid

पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित चम्बल घाटी सब्जीबाग में अवैध गेसिंग (सट्टेबाजी) का बड़ा अड्डा संचालित हो रहा था। गुप्त सूचना पर शनिवार (23 अगस्त 2025) की शाम पुलिस ने छापेमारी कर 16 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

पटना:पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित चम्बल घाटी सब्जीबाग में अवैध गेसिंग (सट्टेबाजी) का बड़ा अड्डा संचालित हो रहा था। गुप्त सूचना पर शनिवार (23 अगस्त 2025) की शाम पुलिस ने छापेमारी कर 16 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से दो गेसिंग चार्ट, बड़ी मात्रा में काटी व खाली पर्चियां, कैलकुलेटर और करीब ₹20,000 नगद बरामद किए।

गेसिंग अड्डे का मास्टरमाइंड मो. राशिद

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि इस रैकेट का सरगना सब्जीबाग निवासी मो. राशिद है, जो पुणे से गेसिंग नंबर मंगाकर पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। पुलिस ने राशिद के घर पर छापा मारा तो वहां से गेसिंग की बड़ी संख्या में पर्चियां, चार्ट, डेली हिसाब-किताब की पंजी, वॉकी-टॉकी, ₹89,210 नगद और चार जिंदा कारतूस बरामद किए। हालांकि, मुख्य आरोपी मो. राशिद मौके से फरार हो गया।

दो अलग-अलग केस दर्ज

इस मामले में पुलिस ने पीरबहोर थाना कांड संख्या 668/25 और 669/25 दर्ज किया है। पहला केस मौके पर पकड़े गए 16 आरोपियों के खिलाफ और दूसरा केस मो. राशिद के खिलाफ दर्ज हुआ है। राशिद पर संगठित तरीके से गेसिंग अड्डा चलाने, अवैध कमाई करने और हथियार रखने का आरोप है।

पुलिस का अभियान जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध गेसिंग और मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। चम्बल घाटी इलाके को अपराधियों से मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी ऐसे अड्डों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी टीम

छापेमारी दल में शामिल थे – थानाध्यक्ष मो. सज्जाद गद्दी, अपर थानाध्यक्ष जावेद अहमद खान, पु.अ.नि. मधुरेन्द्र कुमार, विक्की कुमार सिंह, रोहित पासवान, फिरदौसा आलम, इन्ताफ अली, रामाकान्त शर्मा, परि. पु.अ.नि. दिवाकर कुमार, दिलीप कुमार, रोहित कुमार और अन्य पुलिसकर्मी।

