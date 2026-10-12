नेपाल में बाढ़ से बिहार सरकार अलर्ट, जल संसाधन विभाग ने जारी की सतर्कता संबंधी गाइडलाइंस

रिपोर्ट में सोन बैराज, इंद्रपुरी से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने का रुझान दर्शाया गया है, जबकि गंडक और कोसी बैराज का रुझान स्थिर बताया गया है।

पटना: नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार में नदियों के जलस्तर और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी पर बिहार सरकार सतर्कता तथा निगरानी बनाए हुए है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से जारी 12 अक्टूबर 2026 की बैराज डिस्चार्ज रिपोर्ट के अनुसार, गंडक, कोसी और सोन बैराज से पानी का प्रवाह दर्ज किया गया है।



रिपोर्ट में सोन बैराज, इंद्रपुरी से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने का रुझान दर्शाया गया है, जबकि गंडक और कोसी बैराज का रुझान स्थिर बताया गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 10 बजे वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज से 37,200 क्यूसेक और वीरपुर स्थित कोसी बैराज से 64,115 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। वहीं, इंद्रपुरी स्थित सोन बैराज से 6,540 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। सुबह आठ बजे की तुलना में सोन बैराज से पानी के डिस्चार्ज में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह चार बजे गंडक बैराज से 50,600 क्यूसेक तथा कोसी बैराज से 66,995 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों बैराजों से पानी के प्रवाह में कमी आई। हालांकि, सोन बैराज से पानी का डिस्चार्ज सुबह चार बजे के 10,903 क्यूसेक से घटकर सुबह 10 बजे 6,540 क्यूसेक रह गया, लेकिन पिछले दो घंटे के आंकड़ों के आधार पर इसका रुझान बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है।