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  • Bihar News: बिहार में LPG संकट के पीछे जमाखोरों का गिरोह! पुलिस ने 419 सिलेंडर पकड़े, 21 आरोपी गिरफ्तार

Bihar News: बिहार में LPG संकट के पीछे जमाखोरों का गिरोह! पुलिस ने 419 सिलेंडर पकड़े, 21 आरोपी गिरफ्तार

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 18 Mar, 2026 09:53 PM

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बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। Nitish Kumar की सरकार के निर्देश पर पुलिस ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

Bihar News: बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। Nitish Kumar की सरकार के निर्देश पर पुलिस ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। Bihar Police ने बुधवार शाम तक अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर कुल 419 गैस सिलेंडर बरामद किए और इस अवैध कारोबार में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

DGP के निर्देश पर चल रहा अभियान

इस अभियान की निगरानी Vinay Kumar के निर्देशन में की जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। जानकारी के अनुसार, कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे, जिससे आम लोगों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था।

अररिया में सबसे बड़ी कार्रवाई

सबसे बड़ी सफलता Araria जिले के फारबिसगंज इलाके में मिली, जहां पुलिस ने एक ही जगह से 261 सिलेंडर जब्त किए और दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं Saharsa में भी कार्रवाई करते हुए 112 सिलेंडर बरामद किए गए।

अन्य जिलों में भी कार्रवाई तेज

  • Sheohar: 6 सिलेंडर जब्त, 2 गिरफ्तार
  • Begusarai: 11 सिलेंडर, 1 आरोपी पकड़ा
  • Muzaffarpur: 7 सिलेंडर बरामद, 1 गिरफ्तार
  • Saran: 7 सिलेंडर, 4 गिरफ्तार
  • Motihari: 4 सिलेंडर के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार

इसके अलावा Madhepura, Siwan और Katihar में भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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आगे भी जारी रहेगा अभियान

Vinay Kumar ने साफ किया है कि यह अभियान अभी थमने वाला नहीं है। सभी जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जाएगी, ताकि अवैध रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके।

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