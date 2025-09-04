इंडिया गठबंधन के नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, पटना के बाद अब जमुई में मामला दर्ज

वकील ने तर्क दिया कि इंडिया ब्लॉक के सैकड़ों समर्थकों ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माँ के खिलाफ "अपमानजनक" भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे, उन्होंने कहा, "करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।" सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी,...

पटना: दरभंगा में इंडिया ब्लॉक की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी का विवाद अब जमुई अदालत पहुंच गया है। स्थानीय निवासी सतीश चंद्र गुप्ता ने इंडिया ब्लॉक नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को मुख्य आरोपी बनाते हुए सिविल कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 100 अज्ञात लोगों के नाम भी हैं। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तय की है।



गुप्ता के वकील बृजनंदन सिंह के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 61(1)(2), 62, 356, 351 और 553 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकील ने तर्क दिया कि इंडिया ब्लॉक के सैकड़ों समर्थकों ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माँ के खिलाफ "अपमानजनक" भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे, उन्होंने कहा, "करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।" सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि ये टिप्पणियां उनके गठबंधन के मंच से उनकी मौजूदगी में की गईं, जो उनके अनुसार एक संज्ञेय अपराध है। उन्होंने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। इस तरह की टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत अपमान हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों के भी विरुद्ध हैं।" यह घटना इंडिया ब्लॉक की दरभंगा जनसभा के दौरान हुई, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य और कई अन्य नेता शामिल हुए थे।



मोहम्मद रिजवी उर्फ़ रज़ा नाम के एक व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी काफी आलोचना हुई। बाद में रिजवी को दरभंगा के सिंहवाड़ा ब्लॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद, भाजपा की बिहार इकाई ने इंडिया ब्लॉक के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और कई अन्य नेताओं सहित वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।