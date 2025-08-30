"राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल".. शाहनवाज बोले- इस चुनाव में भी इंडी गठबंधन की हार होगी

शाहनवाज हुसैन ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा राहुल गांधी के यात्रा को बिहार के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में विधानसभा चुनाव में टिकट पानी के इच्छाधारी ही धूम रहे है, आम लोग नहीं। भाजपा नेता ने राहुल गांधी की...

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की वोट अधिकार यात्रा (Vote Adhikar Yatra) पूरी तरह फेल हो रही है।



"प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बिहार के लोग नहीं सहेंगे"

शाहनवाज हुसैन ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा राहुल गांधी के यात्रा को बिहार के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में विधानसभा चुनाव में टिकट पानी के इच्छाधारी ही धूम रहे है, आम लोग नहीं। भाजपा नेता ने राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बिहार के लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि यहां के लोग मोदी को बहुत प्यार करते हैं।



भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का हाल जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा एवं दिल्ली में हुआ था, उसी तरह कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) महागठबंधन का हाल बिहार चुनाव में भी होगा और इस चुनाव में भी इस गठबंधन की हार होगी।