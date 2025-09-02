पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने दबोचा कुख्यात अपराधी संदीप उर्फ ‘सेठी’ उर्फ ‘बड़े सरकार, भारी मात्रा में हथियार-जेवरात बरामद

राजधानी पटना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए टॉप-10 वांछित कुख्यात अपराधी संदीप कुमार उर्फ सेठी उर्फ बड़े सरकार को गिरफ्तार कर लिया है।

पटना:राजधानी पटना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए टॉप-10 वांछित कुख्यात अपराधी संदीप कुमार उर्फ सेठी उर्फ बड़े सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने उसे मालसलामी थाना क्षेत्र के भैंसानी टोला स्थित महावीर स्थान के पास से धर दबोचा।

चोरी और बैटरी लूटकांड से जुड़ा था नाम

बाईपास थाना कांड संख्या-37/25 (दिनांक 29 जनवरी 2025) में डॉक्टर कॉलोनी से 1243 बैटरियां और 46 लीटर मोबिल चोरी का मामला दर्ज हुआ था। तकनीकी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक जांच में इस घटना में संदीप की संलिप्तता सामने आई।

कई मामलों में था वांछित

संदीप कुमार पहले से ही अगमकुओं थाना कांड संख्या-415/25 समेत कई मामलों में वांछित था। वह हत्या, लूट, रंगदारी, जुआ, अवैध कब्जा और हथियारबंदी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार, वह पटना सिटी का टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल था।

गिरफ्तारी और बरामदगी

पुलिस ने संदीप की निशानदेही पर बाईपास थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी में उसके आलमीरा गोदाम से छापेमारी कर एक देशी कट्टा और 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से सोने जैसे पदार्थ की 4 अंगूठियां और 3 चेन (81 ग्राम वजन) तथा एक मोबाइल फोन भी मिला।

आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला

संदीप पर 2010 से अब तक कई मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या (302), चोरी (379, 411), धोखाधड़ी (420), जुआ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत कई कांड शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसने पटना में लगातार अपराधों का नेटवर्क खड़ा कर रखा था।

विशेष छापामारी दल की भूमिका

इस कार्रवाई को सफल बनाने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-02 पटना सिटी डॉ. गौरव कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक की टीम ने विशेष रणनीति बनाई। टीम में बाईपास थाना प्रभारी राजेश कुमार झा, डीआईयू प्रभारी संतोष कुमार वर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे।

पुलिस की सख्ती जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी उनकी प्राथमिकता है। इस तरह की कार्रवाई से पटना में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।