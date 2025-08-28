Main Menu

  जमुई पुलिस की बड़ी सफलता : अपहरण कांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

28 Aug, 2025

जमुई पुलिस ने झाझा थाना क्षेत्र में हुए अपहरण कांड का 48 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत और अपराधियों के बीच खलबली मच गई है।

जमुई:जमुई पुलिस ने झाझा थाना क्षेत्र में हुए अपहरण कांड का 48 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत और अपराधियों के बीच खलबली मच गई है।

क्या था मामला ?

25 अगस्त की रात झाझा थाना अंतर्गत ग्राम तेलियाडीह निवासी एक व्यक्ति देवाशीष गांगुली अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें रास्ते से जबरन उठा लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने झाझा थाना कांड संख्या–416/25 दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की।

पुलिस की सटीक रणनीति

पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देश पर एसडीपीओ झाझा के नेतृत्व में एक विशेष छापामार टीम बनाई गई। तकनीकी अनुसंधान और वैज्ञानिक तरीकों के सहारे पुलिस ने लगातार छापेमारी की और 48 घंटे के भीतर अपहरण की इस गुत्थी को सुलझा लिया।

गिरफ्तार अपराधी

  • मनीष कुमार, पिता – तिलेश्वर यादव, साकिन – छपरा धपरी, थाना – झाझा, जिला – जमुई
  • अजीत कुमार, पिता – तिलेश्वर यादव, साकिन – छपरा धपरी, थाना – झाझा, जिला – जमुई
  • सूरज कुमार, पिता – शंकर राम, साकिन – गनौरिया, थाना – लक्ष्मीपुर, जिला – जमुई

बरामदगी

  • एक चमचमाती स्कॉर्पियो (रजिस्ट्रेशन संख्या BR06BX0858)
  • एक मोटरसाइकिल

इस ऑपरेशन में पुलिस की छापामार टीम ने शानदार समन्वय दिखाया। टीम में शामिल अधिकारियों और जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। जमुई पुलिस ने दोबारा यह साबित कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी है और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

