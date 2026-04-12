VIDEO: चारों तरफ लाश ही लाश...देखकर दहल जाएगा आपका दिल, 13 लोगों की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम

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Katihar: कटिहार में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे एकतीस पर मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार बस ने एक ही झटके में 13 लोगों की जान ले ली है। अभी भी कई लोग इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये हादसा कोढ़ा थाना क्षेत्र में दादपुर और बसगारा चौक के बीच हुई। पीछे से एक कार और टोटो को टक्कर मारकर तेज रफ्तार में भाग रही बेकाबू बस सामने से आ रही पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान बस की चपेट में एक स्कार्पियो और तीन बाइक भी आ गईं। मृतकों में पिकअप पर सवार के साथ-साथ एक बाइक चालक भी शामिल है। बाइक सवार की पहचान पूर्णिया जिले के बीकोठी महादेव टोला निवासी सदानंद मुर्मू के तौर पर हुई....