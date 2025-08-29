Main Menu

  PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया पथराव

PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, कांग्रेस कार्यालय के सामने किया गया पथराव

29 Aug, 2025

clash between bjp congress workers over indecent comment on pm modi

बिहार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि जनता कांग्रेस को "करारा जवाब" देगी। नवीन ने एएनआई को बताया, "बिहार का हर बेटा कांग्रेस को एक मां का अपमान करने के लिए करारा जवाब देगा। हम इसका बदला लेंगे।" वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता आशुतोष ने...

Darbhanga News: दरभंगा में एक भारतीय ब्लॉक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बिहार के पटना में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पटना में कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पथराव किया गया। 

"सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा"- आशुतोष
बिहार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि जनता कांग्रेस को "करारा जवाब" देगी। नवीन ने एएनआई को बताया, "बिहार का हर बेटा कांग्रेस को एक मां का अपमान करने के लिए करारा जवाब देगा। हम इसका बदला लेंगे।" वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता आशुतोष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह झड़प सरकार की मिलीभगत से हुई है। करारा जवाब दिया जाएगा। आशुतोष ने कहा कि यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। 

बता दें कि आज दरभंगा पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

