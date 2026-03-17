VIDEO: समृद्धि यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Mar, 2026 03:52 PM



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#NitishKumar #Bihar #SamridhiYatra Bihar news: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत मंगलवार को भागलपुर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका मुख्य दौरा जगदीशपुर प्रखंड की बैजानी पंचायत में है, लेकिन उससे पहले...