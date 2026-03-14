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VIDEO: Khagaria को CM Nitish की सौगात, कई योजनाओं का किया उद्घाटन

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Mar, 2026 03:35 PM

#SamridhiYatra #Khagaria #Bihar CM Nitish: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया के...

CM Nitish: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया के बायपास सङक का निरिक्षण किया और संसारपुर मैदान में बने विभिन्न विभाग की ओर से बनाए गए स्टाॅल का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। 

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