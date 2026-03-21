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Eid 2026 :  नीतीश कुमार ने दी ईद की मुबारकबाद, कहा- खुदा सब पर रहमतों की बारिश करें

Edited By Harman, Updated: 21 Mar, 2026 08:52 AM

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ईद का दिन ईनाम का दिन है। खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को ईनाम से नवाजते हैं। खुदा सब पर रहमतों की बारिश करें और हम सबों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहे।

Eid 2026 : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद-उल-फित्र के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई-बहनों को ईद की बधाई एवं शुभकामनायें दी है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि पवित्र रमजान के महीने में रोजेदारों द्वारा की गयी इबादतों से उनके घर-परिवार के साथ-साथ प्रदेश और देश में शान्ति एवं समृद्धि आयेगी। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि समाज में अमन-चैन, भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे। ईद का दिन ईनाम का दिन है। खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को ईनाम से नवाजते हैं। खुदा सब पर रहमतों की बारिश करें और हम सबों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहे। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत एक महान देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं मतावलंबियों के बीच पारस्परिक सौहार्द्र, प्रेम और सहिष्णुता बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि यहां सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्याहारों में शामिल होकर खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। इसी से प्रदेश एवं देश को मजबूती मिलती है।

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