दरभंगा में ठगी कांड का खुलासा, तंत्र मंत्र से गहने लूटने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, 23 ग्राम सोना एवं मोटरसाइकिल बरामद

Darbhanga News: दरभंगा पुलिस ने ठगी मामले का उद्भेदन करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 23 ग्राम गला हुआ सोना एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया है।
दरअसल, दरभंगा जिला के जमालपुर थाना अन्तर्गत ग्राम झगडुआ में एक महिला से तीन अज्ञात व्यक्ति तंत्र मंत्र एवं महिला को भ्रमित कर उसके घर से सोने के गहने लेकर अपाचे मोटर साइकिल से भाग गया था। उक्त सूचना के आधार पर जमालपुर थाना कांड संख्या 58/25, दिनांक 29/08/2025 दर्ज करते हुए कांड में शामिल तीनों अभियुक्त 01. शक्ति लालदेव, पिता स्वर्गीय वीरज लालदेव, 02. राजाबाबू लालदेव, पिता पुलकित लालदेव, 03. ज्योतिष लालदेव, पिता मनोज लालदेव सभी सा० नौडेगा, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 23 ग्राम गला हुआ सोना, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान बरामद किए गए।