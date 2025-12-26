आधी रात को Rabri Devi के बंगला खाली करने पर सियासी गलियारों में मची हलचल, JDU ने दिया ये रिएक्शन

Main Menu

26 Dec, 2025

Bihar Politics News: जनता दल (यूनाइटेड) के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने यहां 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को कहा कि यह कोई राजनीति नहीं, बल्कि कानून का पालन है। 

"कौटिल्य नगर या महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगले...."

नीरज कुमार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी के नाम पहले से ही केंद्रीय पूल का एक सरकारी आवास आवंटित है। इसके बावजूद पुराने सरकारी बंगले को खाली न करना सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “राबड़ी जी, आपको संपत्तियों की कोई कमी नहीं है—कौटिल्य नगर या महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगले पर कब्जा छोड़िए।” 

जद(यू) नेता ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और पद या राजनीति के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर अनावश्यक कब्जा बनाए रखने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। बृहस्पतिवार देर रात एक पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के सरकारी बंगले के परिसर से पेड़-पौधों सहित अन्य घरेलू सामान बाहर निकाले जाने की खबर सामने आई। हालांकि, यह सामान कहां ले जाया जा रहा है, इस संबंध में वहां मौजूद लोगों ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। 

राबड़ी देवी को 2005 में 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास किया था आवंटित

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद पटना के हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर का नया सरकारी बंगला राबड़ी देवी के नाम आवंटित किया गया है। यह आवास उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर केंद्रीय पूल से दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से पहले दावा किया गया था कि लालू-राबड़ी परिवार यह आवास खाली नहीं करेगा। हालांकि, नोटिस मिलने के करीब एक महीने बाद अब इसे खाली किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास का बिहार की राजनीति में खास स्थान रहा है। चारा घोटाला मामले में 23 जून 1997 को लालू यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका के बीच लालू ने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। राबड़ी देवी को 2005 में 10 सर्कुलर रोड स्थित यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जो लगभग दो दशकों तक लालू परिवार और राजद की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 

