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  • जयप्रभा सेतु से छात्रा ने सरयू नदी में लगाई छलांग, इलाके में मचा हड़कंप; तलाश जारी

जयप्रभा सेतु से छात्रा ने सरयू नदी में लगाई छलांग, इलाके में मचा हड़कंप; तलाश जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Mar, 2026 02:29 PM

female student jumps into saryu river from jaiprabha bridge

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे विघालय के ड्रेस में पहुंची एक अज्ञात किशोरी जिसके कंधे पर स्कूल बैग टंगा हुआ था। जयप्रभा सेतु के पाया नम्बर 05 के पास पहुंचने के बाद पूल से नीचे सरयू नदी में छलांग लगा दी।

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले सड़क पूल जयप्रभा सेतु से गुरुवार को एक किशोरी के सरयू नदी में छलांग लगाने के बाद, उसके शव की तलाश जारी है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे विघालय के ड्रेस में पहुंची एक अज्ञात किशोरी जिसके कंधे पर स्कूल बैग टंगा हुआ था। जयप्रभा सेतु के पाया नम्बर 05 के पास पहुंचने के बाद पूल से नीचे सरयू नदी में छलांग लगा दी। 

सरयू नदी में चल रहे नाव के स्थानीय नाविकों ने किशोरी को नदी में छलांग लगाते देखा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय तैराकों के मदद से उक्त किशोरी की खोज कर रही है। 

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