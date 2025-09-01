अपराधियों का नेपाल कनेक्शन उजागर! बिहार पुलिस-STF ने पकड़ा 75 लाख का गांजा-चरस, सप्लाई नेटवर्क ध्वस्त

Patna News: बिहार पुलिस आगामी चुनाव को लेकर गंभीर है, जिसका अंदाजा पुलिस के ऑपरेशन से लगाया जा सकता है। अपराध और तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते तीन दिनों में STF और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं।...

Patna News: बिहार पुलिस आगामी चुनाव को लेकर गंभीर है, जिसका अंदाजा पुलिस के ऑपरेशन से लगाया जा सकता है। अपराध और तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते तीन दिनों में STF और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पुलिस के हत्‍थे चढ़ा गिरोह नेपाल से बिहार के रास्ते गांजा और चरस मंगवाकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था।



गोपालगंज से कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी

29 अगस्त को STF और गोपालगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विशाल कुमार यादव को दबोच लिया। यादव ने इसी महीने मांझागढ़ में अपने साथियों के साथ ज्वेलरी शॉप से करीब 4 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने लूटे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 14.88 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। इस अपराधी पर पहले से ही लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।



नेपाल कनेक्शन का खुलासा

30 अगस्त को STF और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त अभियान में नेपाल से जुड़े अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने तीन तस्करों, नेपाल के वीरे बहादुर महतो, जीरजोधन प्रसाद चौरसिया और रामजी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 18.5 किलो गांजा (कीमत लगभग 75 लाख रुपये), 3.5 किलो चरस, दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल और नेपाली मुद्रा बरामद की गई।



अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर प्रहार

एसटीएफ के ऑपरेशन के दौरान हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह नेपाल से बिहार के रास्ते गांजा और चरस मंगवाकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था। STF की यह कार्रवाई साबित करती है कि बिहार पुलिस सिर्फ स्थानीय अपराधियों तक सीमित नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर भी करारा प्रहार कर रही है।