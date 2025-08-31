गोपालगंज में बड़ा ऑपरेशन: STF और पुलिस ने कुख्यात अपराधी विशाल यादव को दबोचा

बिहार STF और गोपालगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विशाल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है।

पटना/गोपालगंज:बिहार STF और गोपालगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विशाल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। यह वही अपराधी है जिसने 06 अगस्त 2025 को अपने साथियों संग मांझागढ़ थाना क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 4 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूटे थे।

गिरफ्तारी के दौरान स्मैक और बाइक बरामद

पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार करते समय उसके पास से 14.88 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यह कार्रवाई STF और गोपालगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई, जिससे इलाके में अपराधियों के बीच खौफ का माहौल है।

कई मामलों में वांछित था अपराधी

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार अपराधी विशाल यादव पर पहले से ही लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस की सूची में टॉप टारगेट पर था।

पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप

STF और पुलिस की इस कामयाबी ने गोपालगंज समेत आसपास के जिलों में अपराधियों की नींद उड़ा दी है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराध और नशे के कारोबार से जुड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

