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Gold Price Today : मिडिल ईस्ट तनाव का असर! धड़ाम हुआ सोने का भाव, जानिए आज का ताजा रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 19 Mar, 2026 04:39 PM

gold price today 19 march 2026

मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

Gold Price Today: मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव दोपहर तक करीब 3.74% गिरकर 1,47,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1,53,025 रुपये पर बंद हुआ था। इस गिरावट से निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान बाजार की ओर गया है।

 IBJA के अनुसार आज का सोना भाव (प्रति 10 ग्राम)

 

  • कैरेट    सुबह का रेट    दोपहर का रेट
  • 24 कैरेट    ₹1,54,879    ₹1,51,637
  • 23 कैरेट    ₹1,54,259    ₹1,51,030
  • 22 कैरेट    ₹1,41,869    ₹1,38,899
  • 18 कैरेट    ₹1,16,159    ₹1,13,728
  • 14 कैरेट    ₹90,604    ₹88,708

 बिहार के प्रमुख शहरों में आज का सोना भाव

पटना:

  • 24 कैरेट: ₹1,54,690
  • 22 कैरेट: ₹1,41,800
  • 18 कैरेट: ₹1,16,030

गया (अनुमानित बाजार दर):

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  • 24 कैरेट: ₹1,54,600
  • 22 कैरेट: ₹1,41,700

मुजफ्फरपुर (अनुमानित):

  • 24 कैरेट: ₹1,54,650
  • 22 कैरेट: ₹1,41,750

अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

 क्यों गिरा सोने का भाव?

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी
  • मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद मुनाफावसूली
  • डॉलर की मजबूती
  • निवेशकों का अन्य विकल्पों की ओर झुकाव

क्या अभी खरीदना सही समय है?

बिहार के सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, कीमतों में आई गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकती है। खासकर शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए लोग इस समय खरीदारी बढ़ा सकते हैं।

पिछले दिन का हाल

दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई थी, जहां 24 कैरेट सोना करीब ₹1,60,300 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हल्की गिरावट देखी गई।

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