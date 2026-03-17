Gold Price Today: सोने की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 17 Mar, 2026 04:38 PM

अंतरराष्ट्रीय तनाव, खासकर ईरान को लेकर बढ़ते भू-राजनीतिक हालात का असर अब सोने की कीमतों पर साफ दिखने लगा है। हफ्ते की शुरुआत के बाद मंगलवार को बाजार खुलते ही सोना फिर महंगा हो गया।

Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय तनाव, खासकर ईरान को लेकर बढ़ते भू-राजनीतिक हालात का असर अब सोने की कीमतों पर साफ दिखने लगा है। हफ्ते की शुरुआत के बाद मंगलवार को बाजार खुलते ही सोना फिर महंगा हो गया। बिहार के सर्राफा बाजारों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर—में भी दामों में तेजी देखने को मिली है।

MCX पर सोना तेज, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में मंगलवार दोपहर तक करीब 651 रुपये की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही भाव बढ़कर लगभग 1,56,387 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी दिन यह 1,55,736 रुपये पर बंद हुआ था। बाजार जानकारों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशक फिर से सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

IBJA रेट: सुबह से दोपहर तक बढ़ा सोना

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को सुबह से दोपहर तक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई।

कैरेट के हिसाब से आज का रेट (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट: ₹1,55,714 ₹1,56,042

23 कैरेट: ₹1,55,090 ₹1,55,417

22 कैरेट: ₹1,42,634 ₹1,42,934

18 कैरेट: ₹1,16,786 ₹1,17,032

14 कैरेट: ₹91,093 ₹91,285

बिहार के शहरों में आज का सोने का भाव

बिहार के प्रमुख शहरों में गहनों के रेट (Jewellery Price) में भी तेजी देखने को मिली है।

पटना (Patna Gold Rate Today)

24 कैरेट: ₹1,58,670

22 कैरेट: ₹1,45,450

18 कैरेट: ₹1,19,020

📍 गया (Gaya Gold Price)

24 कैरेट: ₹1,58,500 (लगभग)

22 कैरेट: ₹1,45,300

18 कैरेट: ₹1,18,900

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,58,600

22 कैरेट: ₹1,45,400

18 कैरेट: ₹1,19,000

भागलपुर (Bhagalpur Gold Price)

24 कैरेट: ₹1,58,550

22 कैरेट: ₹1,45,350

18 कैरेट: ₹1,18,950

नोट: अलग-अलग ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

कल क्या रहा था हाल?

सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। 24 कैरेट सोना करीब ₹2,950 सस्ता होकर ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में हल्की गिरावट रही, जिससे घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा था।