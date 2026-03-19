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  • VIDEO: रोहतास में भीषण डकैती! 9 हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, लाखों के गहने लूटे

VIDEO: रोहतास में भीषण डकैती! 9 हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, लाखों के गहने लूटे

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Mar, 2026 03:02 PM

#Rohtas #Bihar #CrimeNews रोहतास जिले के नटवार थानाक्षेत्र के रामपुर गांव में बीती रात एक बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। करीब 9 हथियारबंद अपराधियों ने कमलेश भगत के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों के...

Rohtas Robbery: रोहतास जिले के नटवार थानाक्षेत्र के रामपुर गांव में बीती रात एक बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। करीब 9 हथियारबंद अपराधियों ने कमलेश भगत के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों के हाथ-पांव बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि कोई आवाज न उठा सके। इसके बाद डकैतों ने घर में रखे करीब 30 हजार रुपए नकद, 400 ग्राम चांदी और सोने के कई आभूषण लूट लिए। बताया जा रहा है कि घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए जुटाए गए गहने और नकदी भी अपराधी ले उड़े...

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