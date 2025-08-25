Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सीतामढ़ी में सनसनीखेज वारदात: ममेरे भाइयों ने ही की टेम्पू चालक दीपक कुमार की हत्या, SIT ने किया पर्दाफाश

सीतामढ़ी में सनसनीखेज वारदात: ममेरे भाइयों ने ही की टेम्पू चालक दीपक कुमार की हत्या, SIT ने किया पर्दाफाश

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 07:31 PM

sitamarhi murder case

सीतामढ़ी जिले में टेम्पू चालक दीपक कुमार की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामला बथनाहा थाना क्षेत्र का है, जहां दीपक कुमार 20 अगस्त की शाम से लापता था और 22 अगस्त को उसका शव बाजपट्टी थाना क्षेत्र के कचहरीपुर और बसहा पुल के...

सीतामढ़ी:सीतामढ़ी जिले में टेम्पू चालक दीपक कुमार की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामला बथनाहा थाना क्षेत्र का है, जहां दीपक कुमार 20 अगस्त की शाम से लापता था और 22 अगस्त को उसका शव बाजपट्टी थाना क्षेत्र के कचहरीपुर और बसहा पुल के नीचे बरामद हुआ।

इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। परिजनों की तहरीर पर बथनाहा थाना कांड संख्या-408/2025 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक आशीष आनंद के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया गया।

कैसे हुआ खुलासा

SIT ने तकनीकी इनपुट, सीडीआर और टावर डंप विश्लेषण के आधार पर मृतक के ममेरे भाई नवीन कुमार सहित तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में नवीन कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया कि दीपक कुमार से उसके मामा से भारी रकम वसूलने की योजना थी। इसी साजिश के तहत 20 अगस्त की रात हरिकेश कुमार और कृष्ण कुमार के साथ मिलकर दीपक को सीतामढ़ी के कांटा चौक के पास बुलाया गया।

उसे पुपरी रोड स्थित एक सुनसान घर में ले जाकर बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ECO स्कूल वैन में रखकर कचहरीपुर-बसहा पुल के नीचे फेंक दिया गया।

और ये भी पढ़े

पुलिस ने बरामद किए सबूत

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 14 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बिजली का तार और शव फेंकने में उपयोग की गई ECO स्कूल वैन (BR-01PB-2219) बरामद की है। तीनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए अपना बयान दर्ज कराया है।

गिरफ्तार आरोपी

  • नवीन कुमार (30 वर्ष), पिता विजय महतो, निवासी- लक्ष्मीपुर वार्ड संख्या-02
  • हरिकेश कुमार (22 वर्ष), पिता परशुराम सिंह, निवासी- सत्यमचा वार्ड संख्या-04
  • कृष्ण कुमार (20 वर्ष), पिता रामहृदय सिंह, निवासी- सत्यमचा वार्ड संख्या-04

इस वारदात के खुलासे से पुलिस की त्वरित कार्रवाई और SIT की भूमिका की सराहना की जा रही है, वहीं इस घटना से इलाके में गहरी दहशत का माहौल है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!