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Bihar Land Survey: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त निर्देश, तय समय में पूरा होगा जमीन सर्वे

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 13 Mar, 2026 10:08 PM

land survey progress bihar

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वेक्षण का काम तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी काम की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले अमीनों को मिलेगा फायदा

समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जो अमीन सर्वेक्षण कार्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें विभाग में होने वाली भविष्य की स्थायी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।सरकार का मानना है कि इस फैसले से सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और काम की गति तेज होगी।

देरी की वजहों की पहचान करने का निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य धीमा है, वहां देरी के कारणों की पहचान कर तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस पूरे अभियान की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि हर स्तर पर प्रगति पर नजर रखी जा सके।

रोजाना देनी होगी कार्य प्रगति की रिपोर्ट

सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब सभी संबंधित कर्मियों को हर दिन अपनी प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। निर्देश दिया गया है कि रोज शाम तक काम की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाए। इसके अलावा अमीनों को अपनी अमीन डायरी प्रतिदिन भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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सर्वे कर्मचारियों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों को किसी अन्य सरकारी कार्य में न लगाया जाए, ताकि सर्वे का काम प्रभावित न हो। इस संबंध में Directorate of Land Records and Survey Bihar के निदेशक सुहर्ष भगत जिलाधिकारियों को औपचारिक पत्र भेजेंगे।

20 जिलों में चल रहा सर्वेक्षण

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के पहले चरण में राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों में कुल 5657 मौजों में सर्वे का कार्य चल रहा है। इनमें से 1838 मौजों में फाइनल पब्लिकेशन पूरा हो चुका है, जो कुल कार्य का लगभग 33 प्रतिशत है। वहीं 3662 मौजों में ड्राफ्ट पब्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

शेखपुरा जिला सबसे आगे

फाइनल पब्लिकेशन के मामले में Sheikhpura जिला सबसे आगे बताया गया है, जहां लगभग 78.52 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा Muzaffarpur, Siwan, Vaishali, Patna, Rohtas और Begusarai जैसे जिलों में भी सर्वेक्षण कार्य की प्रगति संतोषजनक बताई गई है।

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