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LPG Connection Rule Update: लंबे समय से बंद पड़े कनेक्शन को फिर से चालू करने पर रोक

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 16 Mar, 2026 11:04 PM

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पेट्रोलियम कंपनियों ने लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आने वाले एलपीजी कनेक्शनों को लेकर नया निर्देश जारी किया है।

पटना: पेट्रोलियम कंपनियों ने लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आने वाले एलपीजी कनेक्शनों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत गैस एजेंसियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे निष्क्रिय कनेक्शनों को दोबारा सक्रिय करने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या वचन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस फैसले के बाद जिन उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें उसे सीधे दोबारा चालू कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही फिलहाल नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी रोक दी गई है।

गैस एजेंसियों को दिए गए निर्देश

पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबे समय से निष्क्रिय पड़े एलपीजी कनेक्शनों को सक्रिय करने के लिए आने वाले किसी भी अनुरोध को स्वीकार न करें। अधिकारियों का कहना है कि कई उपभोक्ता लंबे समय तक सिलेंडर बुक नहीं करते, जिसके कारण उनका कनेक्शन निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड और डाटा प्रबंधन में परेशानी होने लगती है।

उपभोक्ताओं को दी जाएगी जानकारी

गैस एजेंसियों को यह भी कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं को इस नए नियम के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। यदि किसी उपभोक्ता को गैस सेवा की जरूरत है तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।

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नए कनेक्शन पर फिलहाल रोक

अधिकारियों के अनुसार फिलहाल नए एलपीजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इस वजह से गैस सेवा लेने के इच्छुक लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।

पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से एलपीजी वितरण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन सकती है। इससे यह पहचानना आसान होगा कि वास्तव में कितने उपभोक्ता सक्रिय रूप से गैस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिनका कनेक्शन किसी कारण से लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं रहा।

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