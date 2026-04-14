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Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर! 13 अधिकारियों का तबादला, आदेश जारी

Edited By Harman, Updated: 14 Apr, 2026 11:36 AM

major administrative shake up in the police department 13 officers transferred

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक उल्टफेर किया गया है। जिले की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसपी विक्रम सिहाग ने पांच थाना अध्यक्ष समेत 13 पुलिस...

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक उल्टफेर किया गया है। जिले की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसपी विक्रम सिहाग ने पांच थाना अध्यक्ष समेत 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है।

पुलिस विभाग में इन अधिकारियों के तबादले

जारी अधिसूचना के अनुसार, महुआ थाने की कमान अब अरविंद प्रसाद को सौंपी गई है, जबकि वहां के निवर्तमान थाना अध्यक्ष राजेश रंजन को पर्यवेक्षी पदाधिकारी सदर के पद पर भेजा गया है। इसी तरह, राजेश कुमार को तिसिऔता का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। चांदनी कुमारी सांवरिया को तिसिऔता से हटाकर महिसौर थाने की जिम्मेदारी दी गई है। रघुनंदन राम को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) थाने का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रकाश लाल को साइबर थाना अनुसंधान इकाई की कमान सौंपी है। पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार को पर्यवेक्षी पदाधिकारी सदर से पुलिस केंद्र हाजीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निरीक्षक अरुण कुमार मंडल को जंदाहा अंचल से हटाकर नगर का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, विजय कुमार सिंह को जंदाहा का नया अंचल पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक हरेराम पासवान को थाना अध्यक्ष हरलोचनपुर से लालगंज थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है। जढुआ ओपी की कमान अब सत्येंद्र कुमार के हाथों में होगी, जबकि राजेश कुमार यादव को हरलोचनपुर थाने का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसपी विक्रम सिहाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपने नए कार्यस्थल पर योगदान दें।

 

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