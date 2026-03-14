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Bihar News : CM Nitish की सुरक्षा में बड़ी चूक! हेलीपैड पर घुसा बैल, पुलिसकर्मियों ने भाग-भाग कर बचाई जान

Edited By Harman, Updated: 14 Mar, 2026 02:23 PM

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Bihar News : शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेगूसराय दौरे के दौरान एक आवारा सांड ने कुछ देर के लिए सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचा दिया। बेगूसराय में उनकी चल रही 'समृद्धि यात्रा' के तहत उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारियां चल रही थीं।

Bihar News : शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेगूसराय दौरे के दौरान एक आवारा सांड ने कुछ देर के लिए सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचा दिया। बेगूसराय में उनकी चल रही 'समृद्धि यात्रा' के तहत उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारियां चल रही थीं।

अधिकारियों के अनुसार, हेलीपैड क्षेत्र को पहले से ही बांस के बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया था, और वहां केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। इन सावधानियों के बावजूद, एक आवारा सांड अचानक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आया, जिससे वहां अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। जब पुलिसकर्मियों ने जानवर को भगाने की कोशिश की, तो सांड ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हमले से बचने के लिए कई पुलिसकर्मी उस जगह से भाग खड़े हुए, जबकि जानवर कुछ देर तक हेलीपैड के आसपास घूमता रहा।
कुछ समय के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि सांड बैरिकेड वाले परिसर के अंदर बेरोकटोक घूम रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से जानवर से खुद को बचाया, और स्थिति तब जाकर शांत हुई जब सांड आखिरकार उस जगह से चला गया।

गनीमत रही कि जब यह घटना हुई, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले जा रहा हेलीकॉप्टर अभी तक हेलीपैड पर उतरा नहीं था। हालांकि, उस समय कई NDA नेता और पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस अप्रत्याशित घुसपैठ ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही प्रतिबंधित क्षेत्र को सील कर दिया गया था। इस घटना से मौके पर मौजूद अधिकारी और नेता साफ तौर पर हैरान रह गए, क्योंकि एक आवारा जानवर मुख्यमंत्री के दौरे के लिए तैयार किए गए अति-सुरक्षित क्षेत्र में घुसने में कामयाब हो गया था।

स्थिति तब जाकर सामान्य हुई जब सांड परिसर से बाहर चला गया और सुरक्षाकर्मियों ने उस क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण पा लिया। नीतीश कुमार इस समय बिहार में अपनी 'समृद्धि यात्रा' के तीसरे चरण पर हैं। उनके बेगूसराय और शेखपुरा जिलों में कार्यक्रम निर्धारित हैं, जहां वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। इन दोनों जिलों का दौरा करने के बाद, नीतीश कुमार शाम को पटना लौट आएंगे।
 

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