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Bihar Politics: नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक खत्म, शाम 4 बजे चुना जाएगा बिहार का नया सीएम

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Apr, 2026 12:38 PM

nitish kumar s last cabinet meeting ends

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि दोपहर 2 बजे से BJP विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद NDA की बैठक होगी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए, BJP विधायक ने आगे कहा, "हमारे राष्ट्रीय नेता यहां आ रहे हैं।"

Bihar Politics: बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को पुराने सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक से पहले, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने के फैसले के बारे में जानकारी दी। 

"राज्य के लोगों के लिए एक "भावुक क्षण"
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि दोपहर 2 बजे से BJP विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद NDA की बैठक होगी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए, BJP विधायक ने आगे कहा, "हमारे राष्ट्रीय नेता यहां आ रहे हैं।" भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। इसके अलावा, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजनीतिक यात्रा की सराहना करते हुए, इसे राज्य के लोगों के लिए एक "भावुक क्षण" बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार और भविष्य के प्रशासन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करते रहेंगे।

शाम 4 बजे होगी NDA की बैठक
राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर पत्रकारों से बात करते हुए, झा ने कहा कि नीतीश कुमाशाम 4 बजेर के नेतृत्व में राज्य में आए बदलाव ने यहां के लोगों में खोया हुआ गौरव वापस लौटा दिया है। उन्होंने कहा, "यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक क्षण है। हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें खुद को बिहारी कहने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन उनके आने के बाद बिहार का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रही।" सोमवार को बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में BJP विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा; इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद शाम 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA की बैठक होगी, जहां विधानमंडल दल के नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाए

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