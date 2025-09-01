Main Menu

पटना को मिलने जा रहा है फाइव स्टार तोहफ़ा:पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह की मौजूदगी में ITC Hotels और BSTDC का ऐतिहासिक समझौता

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Sep, 2025 06:46 PM

pataliputra ashok land hotel project

पटना:सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना, दारोगा राय पथ, सिख हेरिटेज भवन के सभाकक्ष में माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग राजू कुमार सिंह की उपस्थिति में

पटना:सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना, दारोगा राय पथ, सिख हेरिटेज भवन के सभाकक्ष में माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग राजू कुमार सिंह की उपस्थिति में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पाँच सितारा होटल निर्माण हेतु चयनित निविदादाता तथा ITC Hotels Ltd एवं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के मध्य एकरारनामा संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राजधानी पटना में पर्यटकों के गुणवत्तापूर्ण आवासन हेतु राज्य सरकार द्वारा जन निजी भागीदारी के तहत कुल तीन फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाना है। सबसे पहले होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पाँच सितारा होटल निर्माण का निर्माण प्रतिष्ठित आइटीसी होटल समूह द्वारा आगामी चार वर्षों में किया जाएगा। जिसके लिए आज ITC Hotels एवं BSTDC के मध्य समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया संपन्न हुई है। यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।
 
पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पाँच सितारा होटल निर्माण हेतु चयनित निविदादाता मेसर्स कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना को इसके पूर्व लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था। इसके उपरांत एजेंसी ने होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना की 1.5 एकड़ भूमि पर न्यूनतम 140 कमरों वाले टॉप लग्जरी फाइव स्टार होटल संचालित करने के लिए आईटीसी का चयन किया, इस हेतु चयनित निविदादाता के साथ आज बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का करार संपन्न किया गया है। 

PunjabKesari

उन्होंने बताया कि गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में फाइव स्टार होटल निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं बीरचंद पटेल पथ स्थित सुल्तान पैलेस की भूमि पर फाइव स्टार होटल निर्माण हेतु उसके हेरिटेज भवन को देखते हुए सचिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है उनकी रिपोर्ट के उपरांत वहां फाइव स्टार होटल निर्माण हेतु कंपनियों के चयन करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

सिंह ने बताया कि राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है इसके साथ ही वाल्मीकि नगर में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित गेस्ट हाउस में फाइव स्टार होटल के निर्माण की अर्हता रखने वाली कंपनी को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 

इस अवसर पर कुमार इंफ्राट्रेड के निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि आज से ही बोधगया में आईटीसी होटल ने होटल संचालक का कार्य शुरू किया है और आज ही पटना में आईटीसी के साथ समझौता किया जा रहा है। वही आईटीसी समूह के एचडी अनिल चड्ढा ने कहा कि तय समय सीमा चार वर्षों के अंदर इस फाइव स्टार होटल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 
इस अवसर पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, पर्यटन निदेशक सह विशेष सचिव उदयन मिश्रा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक चंदन चौहान सहित सभी विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

PunjabKesari
आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा होटल का निर्माण भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा होटल पाटलिपुत्र अशोक का हस्तांतरण पर्यटन विभाग / बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० को किये जाने के पश्चात राजधानी पटना में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निमित्त होटल पाटलिपुत्र अशोक के भूखंड पर फाइव स्टार होटल निर्माण आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तदुपरान्त चयनित Transaction Advisor द्वारा तैयार किये गये RFP एवं Concession Agreement के अनुसार एजेंसी के चयन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 

PunjabKesari

प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय पर कुल पांच निविदादाता द्वारा निविदा समर्पित की गयी। समर्पित निविदा के तकनिकी मूल्यांकन के पश्चात् चार निविदादाता तकनिकी रूप से सफल हुए। तकनिकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय बिड खोला गया जिसमें निविदादाता "Kumar Infratrade Enterprises Pvt. Ltd." द्वारा Yearly License Premium (YLP) 7,57,00,000+GST समर्पित किया गया जो अधिकतम है। अधिकतम दर समर्पित करने वाले निविदादाता को (LOA) निर्गत किये जाने के संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत LOA निर्गत किया गया। निविदा शर्तों के अनुसार निविदादाता को होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि 1.5 एकड़ का MVR की राशि 28.5 करोड़ रूपये LOA निर्गत की तिथि से 11 वर्षों में Interest की राशि सहित जमा करना है। साथ ही निविदादाता द्वारा समर्पित Yearly License Premium (YLP) ₹7,57,00,000+GST की राशि में प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् 10% का बढ़ोत्तरी की जाएगी। निविदादाता द्वारा LOA में निर्गत शर्तों को पूरा करने उपरांत आज दिनांक-01.09.2025 को होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना के स्थल पर पी०पी०पी० के माध्यम से ITC Hotels के द्वारा पाँच सितारा होटल के संचालन एवं निर्माण हेतु चयनित एजेंसी "Kumar Infratrade Enterprises Pvt. Ltd." एवं "ITC Hotels" तथा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवपलमेंट कॉरपोरेशन लि० एवं "Kumar Infratrade Enterprises Pvt. Ltd." के बीच एकरारनामा किया गया। प्रस्तावित पाँच सितारा होटल में 140 कमरो का निर्माण किया जाना है।
 

