सारण में 'अवैध वसूली गैंग' पर पुलिस का शिकंजा, बस स्टैंड टैक्स के नाम पर पैसे वसूलते 4 धराए

बिहार में सारण जिला के दरियापुर और दिघवारा थाना की पुलिस ने यातायात पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में बस पड़ाव के नाम पर अवैध वसूली कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि सूचना मिलने पर यातायात पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में दरियापुर और दिघवारा थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने शीतलपुर बायपास रोड में छापामारी कर बस, ट्रक समेत अन्य व्यवसायिक वाहन से बस पड़ाव के नाम पर अवैध वसूली कर रहे दिघवारा थाना क्षेत्र के शीतलपुर डीह गांव निवासी योगेन्द्र पासवान, मनोज पासवान, शीतलपुर बाबू टोला गांव निवासी दिलीप सिंह और दरियापुर थाना क्षेत्र के चक जलाल गांव निवासी अर्जुन राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।