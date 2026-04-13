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बिहार में सियासी भूचाल: JDU के बाहुबली MLA पप्पू पांडेय के घर छापा, गिरफ्तारी वारंट जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Apr, 2026 05:27 PM

raid at the residence of jdu strongman mla pappu pandey

बिहार के गोपालगंज में JD(U) विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के घर पुलिस ने जमीन घोटाले के आरोप में छापा मारा। फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी है। छापेमारी से पहले ही वे और उनके भाई फरार हो गए। पुलिस कई...

Bihar News : बिहार के गोपालगंज जिले में सोमवार को उस समय एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जब पुलिस ने JD(U) विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें 'पप्पू पांडे' के नाम से भी जाना जाता है, के घर पर छापा मारा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई हथुआ के अंतर्गत आने वाले तुलसीया गांव में उनके पुश्तैनी घर पर की गई। 

राजनीतिक गलियारों में मची हलचल 

कुचायकोट पुलिस थाने में दर्ज एक FIR के आधार पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें जाली दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के गंभीर आरोप शामिल हैं, पुलिस टीमों ने एक समन्वित अभियान शुरू किया। एक साथ दो विशेष टीमें तैनात की गईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पुलिस ने परिसर की गहन तलाशी ली और हर कोने की छानबीन की। 

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हालांकि, विधायक और उनके भाई सतीश पांडे, दोनों ही टीमों के पहुंचने से पहले ही गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब रहे। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब एक अदालत ने अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। खबरों के मुताबिक, ये वारंट तब जारी किए गए जब जांचकर्ताओं ने उन्हें अवैध जमीन सौदों और जमीन माफिया को कथित तौर पर संरक्षण देने से जोड़ने वाले ठोस सबूत जुटा लिए। 

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चार लोगों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल 

इससे पहले, इस मामले से जुड़े चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस एक बड़े नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रही है। FIR के अनुसार, विधायक पर जमीन माफिया को संरक्षण देने और जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके जमीन सौदों में उनकी मदद करने का आरोप है। इन आरोपों ने मामले की गंभीरता को काफी बढ़ा दिया है, जिसके चलते उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा इसकी सीधी निगरानी की जा रही है। 

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4 बार विधायक रह चुके हैं अमरेंद्र पांडे 

SP विनय तिवारी ने पुष्टि की है कि कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और विशेष टीमें फरार आरोपियों की सक्रियता से तलाश कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारियां जल्द ही होने वाली हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे कुचायकोट से चार बार विधायक रह चुके हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली हस्ती माने जाते रहे हैं। हालांकि, आरोपों का पैमाना और गंभीरता यह संकेत देते हैं कि शायद उनकी राजनीतिक हैसियत भी उन्हें कानूनी नतीजों से नहीं बचा पाएगी।
 

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