VIDEO: कटिहार में गैस सिलेंडर शॉर्टेज की अफवाह से डरे लोग, जिला प्रशासन ने तैयार किया एक्शन प्लान

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Mar, 2026 03:43 PM



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#Katihar #Bihar #LPGGascylender #LPGCrisis मिडिल इस्ट में चल रहे ईरान, इजरायल और अमेरिका के संघर्ष का प्रभाव अब सीधे रसोई तक पहुँच चुका है। राज्य के हर जिलों में एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत, बढ़ती कीमतों और लम्बी कतारों के बीच कटिहार जिला प्रशासन...