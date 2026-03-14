VIDEO: कटिहार में गैस सिलेंडर शॉर्टेज की अफवाह से डरे लोग, जिला प्रशासन ने तैयार किया एक्शन प्लान

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Mar, 2026 03:43 PM
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मिडिल इस्ट में चल रहे ईरान, इजरायल और अमेरिका के संघर्ष का प्रभाव अब सीधे रसोई तक पहुँच चुका है। राज्य के हर जिलों में एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत, बढ़ती कीमतों और लम्बी कतारों के बीच कटिहार जिला प्रशासन...
Katihar: मिडिल इस्ट में चल रहे ईरान, इजरायल और अमेरिका के संघर्ष का प्रभाव अब सीधे रसोई तक पहुँच चुका है। राज्य के हर जिलों में एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत, बढ़ती कीमतों और लम्बी कतारों के बीच कटिहार जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। जिले में सभी SDM को इसे शॉर्टआउट करने के आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ सोलह छापेमारी दल का गठन किया गया हैं...