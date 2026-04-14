Samrat Choudhary : BJP विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, बिहार के CM बनने का रास्ता साफ

BJP के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने X पर एक पोस्ट में, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनकी "नई जिम्मेदारी" के लिए बधाई दी।

Samrat Choudhary : सम्राट चौधरी को मंगलवार को बिहार में BJP विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार, जो पिछले 21 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, ने दिन की शुरुआत में अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने स्वीकार कर लिया। सम्राट चौधरी बिहार में BJP के पहले मुख्यमंत्री होंगे।



इस्तीफा देने के बाद CM नीतीश का संदेश

BJP के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने X पर एक पोस्ट में, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनकी "नई जिम्मेदारी" के लिए बधाई दी। उधर, इस्तीफा सौंपने के बाद एक लंबी पोस्ट में, नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में किए गए कार्यों को गिनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। X पर हिंदी में लिखी गई पोस्ट में कहा गया, "आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार NDA सरकार बनी थी। तब से, राज्य में कानून का राज कायम है, और हम लगातार विकास कार्यों में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है - चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सवर्ण हों, पिछड़े वर्ग हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग हों, दलित हों, या महादलित हों - सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, बिजली हो, या कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है।"



नीतीश कुमार ने कहा कि NDA सरकार ने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। "हमने लगातार बिहार की जनता की सेवा की है। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आगे भी बहुत अच्छे काम होंगे और बिहार काफी तरक्की करेगा। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।