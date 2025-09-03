अगले 5 साल में हर जिले में लगेगा उद्योग, एक करोड़ युवाओं को रोजगार: संजय कुमार झा

'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों का ट्रैक रिकार्ड बताता है कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे, तो उनका यह निश्चय भी पूरा होगा।

पटना:'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों का ट्रैक रिकार्ड बताता है कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे, तो उनका यह निश्चय भी पूरा होगा। इसके लिए उन्होंने नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, जो संभवत: देश की सबसे आकर्षक प्रोत्साहन नीति है। नई नीति के तहत बिहार में उद्योग लगाने वालों को फ्री जमीन और कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। इसके लिए सभी जिलों में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।‘ यह बात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने बुधवार को ग्राम साइन (पटेढ़ी बेलसर, वैशाली) में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में कही।

संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार अब लालटेन युग से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। पूरे राज्य में भरपूर बिजली मिल रही है। अब तो हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाने से करीब 80 प्रतिशत परिवारों को बिजली बिल देने से भी मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की राशि भी 400 रुपये से बढ़ा कर 11 सौ रुपये कर दी है। इससे समाज के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों को बड़ी राहत मिली है।

संजय कुमार झा ने कहा कि इस वर्ष के विधानसभा चुनाव से सिर्फ अगले 5 साल की सरकार का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि अगले 25 वर्षों में बिहार कहां पहुंचेगा। इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा फोकस इस बात पर है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में अधिक-से-अधिक निवेश हो, हर जिले में उद्योग लगे और एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा भी बिहार को भरपूर मदद मिल रही है। पिछले दो केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और बिहार को बड़ी-बड़ी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसलिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बनने पर अगले पांच साल में बिहार विकास की एक बड़ी छलांग लगाएगा। इस तरह अगला पांच साल बिहार के विकास का स्वर्णिम काल होगा और अगले 25 वर्षों के विकास का मजबूत आधार तैयार करेगा।

सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं का अभिवादन करते हुए संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जितना काम किया है, वह बेमिसाल है। उनके द्वारा बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के कारण आज 57 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हैं। सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलने के कारण बड़ी संख्या में महिला शिक्षिका और सरकारी कर्मचारी बनी हैं। साथ ही बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। अब मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी इच्छुक परिवारों की एक-एक महिला को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 देने का ऐलान किया है। साथ ही यदि उनमें स्वरोजगार को आगे बढ़ाने की क्षमता होगी, तो बाद में और ₹2,00,000 तक की मदद दी जाएगी। यह मुख्यमंत्री जी की एक और दूरगामी योजना है, जिसका क्रांतिकारी प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा।

संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया है और कानून का राज स्थापित किया है, तभी विपक्ष के नेता देर रात निकल कर बिना किसी डर के गंगा पथ पर डांस करते हैं। 2005 से पहले के बिहार में लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। पिछले 20 वर्षों में बिहार के जो कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट नहीं दे पाये हैं, वे भी जब पुराने दिनों को याद करते हैं तो यही कहते हैं कि पूरे राज्य में अच्छी सड़कों का जाल बिछा है, भरपूर बिजली मिल रही है, सबको सुविधा और सम्मान मिल रहा है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के जिन कुछ लोगों ने अब तक उन्हें वोट नहीं दिया है, वे भी इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट देकर उनके द्वारा 20 वर्षों में किये गये विकास कार्यों का इनाम जरूर दे दें।

सम्मेलन में बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने, पेंशन की राशि बढ़ने आदि से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब हर घर में बिजली के साथ विकास और उम्मीद का उजाला है। हमलोग राज्य में जहां भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के प्रति आम लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, उससे एनडीए को 225 से अधिक सीटें मिलना तय लग रहा है। सम्मेलन को केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सहित एनडीए के पांचो दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।