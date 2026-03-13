सारण: संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत, जहरीली शराब की आशंका से मचा हड़कंप

सारण जिला के कुछ इलाकों में बीते दिनों पांच लोगों की अचानक मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटनाएं 11 मार्च के बाद सामने आईं, जिससे जहरीली शराब पीने की आशंका जताई जा रही है।

Bihar News: सारण जिला के कुछ इलाकों में बीते दिनों पांच लोगों की अचानक मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये घटनाएं 11 मार्च के बाद सामने आईं, जिससे जहरीली शराब पीने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार दो मौतें Panapur थाना क्षेत्र में हुई हैं, जबकि तीन अन्य मौतों की सूचना Mashrakh थाना इलाके से मिली है। अचानक हुई इन मौतों ने स्थानीय लोगों में डर और प्रशासन को लेकर सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं।

परिजनों का आरोप – नकली शराब पीने से गई जान

मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि सभी पीड़ितों ने मौत से कुछ समय पहले शराब का सेवन किया था। परिजनों के मुताबिक, पीड़ितों की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें आंखों से धुंधला दिखना, बेचैनी और असहजता जैसी शिकायतें होने लगी थीं। ये लक्षण अक्सर नकली या जहरीली शराब पीने के मामलों में देखे जाते हैं।हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक मौत के कारण को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित गांवों में पहुंचे। पुलिस ने सभी पांच शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम और आंतरिक अंगों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इन मामलों को संदिग्ध मौत मानकर जांच की जा रही है।

अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज

घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस ने इलाके में अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई तेज कर दी है। Bihar Police ने मशरक और पानापुर थाना क्षेत्रों के कई गांवों में छापेमारी अभियान शुरू किया है। साथ ही नकली शराब बनाने और बेचने वाले नेटवर्क की पहचान के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

गौरतलब है कि Bihar में अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत शराब के निर्माण, बिक्री, सेवन और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद राज्य के कई जिलों से समय-समय पर जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं।