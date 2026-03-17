Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शौच करने गई किशोरी के साथ दरिंदगी! जबरन सुनसान जगह ले गए 2 दरिंदे...फिर बारी-बारी किया दुष्कर्म

शौच करने गई किशोरी के साथ दरिंदगी! जबरन सुनसान जगह ले गए 2 दरिंदे...फिर बारी-बारी किया दुष्कर्म

Edited By Harman, Updated: 17 Mar, 2026 12:20 PM

saran two youths rape teenage girl

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर निकले थी। इसी दौरान गांव के दो युवक ने उसको रास्ते में जबरन अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर दोनों ने...

Bihar Crime News : बिहार में सारण जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घिनौना वारदात को अंजाम दिया है।

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर निकले थी। इसी दौरान गांव के दो युवक ने उसको रास्ते में जबरन अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।   

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा।दोनों नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!