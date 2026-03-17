शौच करने गई किशोरी के साथ दरिंदगी! जबरन सुनसान जगह ले गए 2 दरिंदे...फिर बारी-बारी किया दुष्कर्म

Edited By Harman, Updated: 17 Mar, 2026 12:20 PM
पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर निकले थी। इसी दौरान गांव के दो युवक ने उसको रास्ते में जबरन अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर दोनों ने...
Bihar Crime News : बिहार में सारण जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घिनौना वारदात को अंजाम दिया है।
पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर निकले थी। इसी दौरान गांव के दो युवक ने उसको रास्ते में जबरन अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा।दोनों नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।