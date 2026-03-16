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  • VIDEO: 'वो मुझे मार देगा..', आशंका में काट दिया दोस्त का सिर, सनसनीखेज हत्या कांड का 72 घंटे में खुलासा

VIDEO: 'वो मुझे मार देगा..', आशंका में काट दिया दोस्त का सिर, सनसनीखेज हत्या कांड का 72 घंटे में खुलासा

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Mar, 2026 03:33 PM

#Samastipur #Bihar समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भुसारी गाँव में सर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के महज 72 घंटे के अंदर समस्तीपुर पुलिस ने न केवल हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, बल्कि मुख्य आरोपी विकेश कुमार उर्फ मलिंगा समेत 5...

Samastipur: समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भुसारी गाँव में सर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के महज 72 घंटे के अंदर समस्तीपुर पुलिस ने न केवल हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, बल्कि मुख्य आरोपी विकेश कुमार उर्फ मलिंगा समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर ली है। सदर डीएसपी 1 संजय पांडेय ने प्रेसवार्ता में बताया की 13 मार्च को मुफ्फसिल के भुसारी वार्ड-17 में उदय पासवान के खेत से सुधांशु कुमार उर्फ शर्मा का कटा सिर बरामद हुआ था.... 

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