VIDEO: 'वो मुझे मार देगा..', आशंका में काट दिया दोस्त का सिर, सनसनीखेज हत्या कांड का 72 घंटे में खुलासा

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Mar, 2026 03:33 PM



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#Samastipur #Bihar समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भुसारी गाँव में सर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के महज 72 घंटे के अंदर समस्तीपुर पुलिस ने न केवल हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, बल्कि मुख्य आरोपी विकेश कुमार उर्फ मलिंगा समेत 5...