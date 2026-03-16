Silver Rate Today: ऑल टाइम हाई से नीचे आई चांदी, खरीदने वालों के लिए मौका?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सोमवार को कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सोमवार को कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी देखने को मिला, जहां पटना समेत कई शहरों में चांदी के दाम नीचे आए हैं।

MCX पर चांदी के वायदा भाव में गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोमवार को चांदी के वायदा भाव में तेज गिरावट देखी गई। दोपहर तक चांदी लगभग 2.48 प्रतिशत टूटकर 6435 रुपये गिर गई और इसका भाव करीब 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन भी चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जब कीमत में 8683 रुपये की कमी आई थी।

बाजार के आंकड़ों के अनुसार इस साल 29 जनवरी 2026 को चांदी का वायदा भाव 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था।

IBJA के अनुसार आज का चांदी का भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

सुबह का रेट: ₹2,60,488 प्रति किलोग्राम

दोपहर का रेट: ₹2,52,793 प्रति किलोग्राम

वहीं बाजार से मिली जानकारी के अनुसार खुदरा स्तर पर चांदी की कीमत करीब ₹2,70,000 प्रति किलोग्राम के आसपास बताई जा रही है।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

सोमवार को बिहार के कई शहरों में चांदी की कीमतें इस प्रकार दर्ज की गईं (लगभग खुदरा रेट)।

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000

गया ₹2,690 ₹26,900 ₹2,69,000

मुजफ्फरपुर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000

भागलपुर ₹2,695 ₹26,950 ₹2,69,500

दरभंगा ₹2,690 ₹26,900 ₹2,69,000

(नोट: अलग-अलग ज्वेलरी दुकानों में मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण कीमतों में हल्का अंतर हो सकता है।)

पिछले कारोबारी दिन क्या रहा हाल

सर्राफा बाजार के कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली के बाजार में पिछले कारोबारी दिन चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी के दाम में करीब 11,000 रुपये की कमी आई, जिसके बाद कीमत लगभग ₹2,65,500 प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में कमजोरी देखी गई और स्पॉट सिल्वर करीब 83.14 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी तनाव और निवेशकों की सतर्कता के कारण आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों को बाजार की चाल पर नजर रखते हुए खरीदारी का फैसला करना चाहिए।