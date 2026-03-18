Silver Price Today: चांदी के भाव में गिरावट! खरीदारी से पहले जाने अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 18 Mar, 2026 04:45 PM

18 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है।

Silver Price Today: 18 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बना हुआ है, जिससे दामों में तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिल रही है। Multi Commodity Exchange (MCX) पर चांदी का वायदा भाव दोपहर तक मामूली गिरावट के साथ करीब ₹2,53,000 प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया।

वहीं Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार सुबह के मुकाबले दोपहर तक चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई और यह करीब ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000

मुजफ्फरपुर ₹2,640 ₹26,400 ₹2,64,000

गया ₹2,635 ₹26,350 ₹2,63,500

भागलपुर ₹2,645 ₹26,450 ₹2,64,500

दरभंगा ₹2,642 ₹26,420 ₹2,64,200

(नोट: स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार रेट में हल्का बदलाव संभव है)

क्यों बदल रहे हैं चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव की वजह से चांदी की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसका सीधा असर बिहार सहित देशभर के बाजारों पर पड़ रहा है।