Silver Rate Today: चांदी के दाम में भारी गिरावट, जाने आपके शहर में 100g और 1kg का ताजा भाव

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 21 Mar, 2026 04:53 PM
ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। निवेशकों के रुख में बदलाव के चलते कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
Silver Rate Today: ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। निवेशकों के रुख में बदलाव के चलते कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। MCX (Multi Commodity Exchange) पर चांदी का वायदा भाव करीब 1.72% टूटकर ₹2,27,470 प्रति किलो पर आ गया। पिछले कारोबारी दिन यह ₹2,31,460 प्रति किलो पर बंद हुई थी।
IBJA के अनुसार आज का चांदी भाव (Silver Rate Today)
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी का रेट:
₹2,32,364 प्रति किलो
(शनिवार और रविवार को यही रेट मान्य रहेगा)
सर्राफा बाजार और इंटरनेशनल मार्केट का हाल
- दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी ₹1,800 महंगी होकर ₹2,40,500 प्रति किलो पहुंच गई
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी गिरकर $72.18 प्रति औंस पर आ गई
बिहार के शहरों में चांदी का ताजा भाव (Silver Price in Bihar)
शादी और त्योहारों के सीजन में बिहार में चांदी के गहनों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, तो ये हैं ताजा रेट:
पटना (Patna Silver Price Today)
- 10 ग्राम: ₹2,450
- 100 ग्राम: ₹24,500
- 1 किलो: ₹2,45,000
गया (Gaya Silver Rate)
- 10 ग्राम: ₹2,450
- 100 ग्राम: ₹24,500
- 1 किलो: ₹2,45,000
मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Silver Price)
- 10 ग्राम: ₹2,450
- 100 ग्राम: ₹24,500
- 1 किलो: ₹2,45,000
भागलपुर (Bhagalpur Silver Rate)
- 10 ग्राम: ₹2,450
- 100 ग्राम: ₹24,500
- 1 किलो: ₹2,45,000
नोट: अलग-अलग ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण कीमतों में अंतर संभव है।
दो दिन में ₹15,000 तक सस्ती हुई चांदी
रिपोर्ट्स के मुताबिक: आज करीब ₹10,000 की गिरावट] कल ₹5,000 की गिरावट यानी दो दिनों में कुल ₹15,000 तक चांदी सस्ती हो चुकी है।