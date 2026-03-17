Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Silver Price Today: चांदी की बढ़ी चमक, कीमत फिर 2 लाख 58 हजार के पार, चेक करें रेट

Silver Price Today: चांदी की बढ़ी चमक, कीमत फिर 2 लाख 58 हजार के पार, चेक करें रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 17 Mar, 2026 04:50 PM

silver price today india 2026

वैश्विक तनाव के चलते सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बाजार खुलते ही चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर—में साफ नजर आया।

Silver Price Today: वैश्विक तनाव के चलते सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बाजार खुलते ही चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर—में साफ नजर आया।

MCX पर चांदी चमकी, निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में मंगलवार दोपहर तक करीब ₹1,830 की तेजी आई। इसके बाद कीमत बढ़कर ₹2,58,362 प्रति किलो हो गई। इससे पहले पिछले कारोबारी दिन यह ₹2,56,532 प्रति किलो पर बंद हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक चांदी में भी तेजी से पैसा लगा रहे हैं।

IBJA रेट: सुबह से दोपहर तक मजबूत हुई चांदी

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, मंगलवार को चांदी के दाम में दिन के दौरान बढ़त दर्ज की गई।

  • सुबह का रेट: ₹2,48,711 प्रति किलो
  • दोपहर का रेट: ₹2,54,028 प्रति किलो

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (Silver Jewellery Rate)

📍 पटना

और ये भी पढ़े

  • 10 ग्राम: ₹2,750
  • 100 ग्राम: ₹27,500
  • 1 किलो: ₹2,75,000

📍 गया

  • 10 ग्राम: ₹2,740
  • 100 ग्राम: ₹27,400
  • 1 किलो: ₹2,74,000

📍 मुजफ्फरपुर

  • 10 ग्राम: ₹2,745
  • 100 ग्राम: ₹27,450
  • 1 किलो: ₹2,74,500

📍 भागलपुर

  • 10 ग्राम: ₹2,748
  • 100 ग्राम: ₹27,480
  • 1 किलो: ₹2,74,800

नोट: अलग-अलग ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

पिछले दिन क्या रहा था हाल?

सोमवार को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी करीब ₹9,000 टूटकर ₹2,56,500 प्रति किलो पर आ गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में कमजोरी रही, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!