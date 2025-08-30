Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Voter Adhikar Yatra: सारण में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

Voter Adhikar Yatra: सारण में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 11:47 AM

sp president akhilesh yadav participated in voter rights yatra in saran

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर लिखा, "आज सुबह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सारण में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए।" उन्होंने कहा, "लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है।...

सारण: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सारण से इस यात्रा का हिस्सा बने। 

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर लिखा, "आज सुबह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सारण में 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए।" उन्होंने कहा, "लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है। वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘ वह भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के इशारों पर हो रहे लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अडिग सहयोगी रहे हैं और उत्तर प्रदेश तथा देश भर में गरीबों और वंचितों की एक मज़बूत आवाज रहे हैं।'' 
यात्रा का आज आखिरी दिन
यात्रा का शनिवार को 14वां दिन है और आगामी सोमवार को पटना में पैदल मार्च से पहले, वाहन के जरिए यह आखिरी दिन की यात्रा है। सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई 16-दिवसीय यात्रा एक सितंबर को पटना में ‘‘विशाल पैदल मार्च'' के साथ समाप्त होगी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह यात्रा अब तक रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान से होकर गुजर चुकी है। अब यह यात्रा सारण, भोजपुर, पटना गुजरेगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!