"राहुल गांधी से काम चलने वाला नहीं, प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं पार्टी"...तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान

तेज प्रताप यादव की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख के हाल ही में राज्य की राजनीति से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर "समझौता" करने का आरोप लगाया था।

Tej Pratap Yadav News: जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व की वकालत की। उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता पर अविश्वास जताया। उन्होंने कहा, "इसे सिर्फ प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं; वह इंदिरा गांधी जैसी हैं। राहुल गांधी से काम चलने वाला नहीं है (राहुल गांधी इसे नहीं चला सकते)।



"कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं"

तेज प्रताप यादव की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख के हाल ही में राज्य की राजनीति से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर "समझौता" करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार की जगह BJP के सम्राट चौधरी बिहार के CM बने। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। इस साल जनवरी में, कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में "कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है" और राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को "बाहर निकालना" चाहते हैं।



पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राहुल गांधी लोकप्रिय और अनुभवी नेताओं के साथ मिलकर काम करने में "असहज" महसूस करते हैं। अहमद ने बताया, "कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी के राजनीति में आने से बहुत पहले से राजनेता हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपना पहला चुनाव जीता था, मैंने अपना पांचवां चुनाव जीता था। मेरा मानना ​​है कि वह उन लोगों के साथ बैठने में असहज महसूस करते हैं जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते।" "मुझे यह बात काफी समय से महसूस हो रही थी, लेकिन जब आप पार्टी में होते हैं तो ऐसी बातें नहीं कहते,"