"बिहार अपनी समस्यायों से जूझ रहा, जनता को राजनीतिक दलों के आपसी गालीगलौज से कोई मतलब नहीं"- प्रशांत किशोर

प्रशांत कुमार ने मंगलवार को जमुई में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार अपनी समस्यायों से जूझ रहा है और चिंता इस बात की है कि बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले नागरिको के...

Prashant Kishor News: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि बिहार के लोग ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें राज्य के लोगों को बाहर के राज्यो में गाली नही सुननी पड़े और यहां के नागरिकों को इस बात से कोई मतलब नही है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के नेताओं को गाली दे रहे हैं।



प्रशांत कुमार ने मंगलवार को जमुई में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार अपनी समस्यायों से जूझ रहा है और चिंता इस बात की है कि बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले नागरिको के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें गाली दी जाती है,थप्पड़ मारा जाता है। बिहार के लोगो को इस बात की चिंता नही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोग पलट कर गाली दे रहे हैं।



जनसुराज के सूत्रधार ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात उनकी पार्टी के मैदान में उतरने से शुरू हुई है और सामाजिक न्याय के नाम पर जात-पात करने वाले तेजस्वी भी आजकल विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पढ़ाई में नवीं फेल हैं और उनसे नकल की ही उम्मीद की जा सकती है। किशोर ने तेजस्वी यादव के एक डांस वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि यादव के विधानसभा क्षेत्र से विकास के नाम पर बदहाली की तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में राजद के नेता अपने क्षेत्र में काम करने की जगह जेपी सेतु पुल पर डांस करते देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कट्टा, रंगदारी वाले नेता हैं लेकिन बदली परिस्थितियों में शिक्षा और रोजगार पर बोलने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे नेताओं को समझ चुकी है और उनके झांसे में नही आने वाली है।