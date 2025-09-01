रोहतास में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने गए 2 मासूम किशोरों को यूं खींच ले गई मौत, मचा कोहराम

Sasaram Crime News: बिहार में रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र में रविवार को तालाब में डूबकर दो बालकों की मौत हो गयी। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बैरी टोला में तालाब में स्नान करने...

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बैरी टोला में तालाब में स्नान करने के दौरान दो बालकों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिवम कुमार (14) और अंकुश कुमार (11) के रूप में की गई है।



सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।