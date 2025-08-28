Main Menu

  • सारण में दर्दनाक हादसा, 14 वर्षीय किशोर समेत दो लोगों की मौत; मचा कोहराम

सारण में दर्दनाक हादसा, 14 वर्षीय किशोर समेत दो लोगों की मौत; मचा कोहराम

28 Aug, 2025

tragic accident in saran two people including a 14 year old teenager died

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के अमनौर और गड़खा थाना क्षेत्र में दो अलग- अलग घटनाओं में पानी में डूब कर एक किशोर समेत दो लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। 

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि अमनौर थाना क्षेत्र के कुआरी गांव निवासी रंजीत कुमार तिवारी का पुत्र अंशु कुमार (14) अपने गाय के बच्चे को चराने के दौरान पानी भरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में गड़खा थाना क्षेत्र के सहोसराय गांव निवासी स्व. शिवनारायण मांझी का पुत्र मुनीलाल मांझी (48) गांव के समीप से गुजर रहे छठ नदी घाट पर स्नान करने के दौरान नदी के गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 

घटना की सूचना मिलने पर दोनों थानों की पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों थाना की पुलिस मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर इस मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

