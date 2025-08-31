सारण में भयानक हादसा: 14 वर्षीय किशोर को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार ।। Chhapra

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संवरी गांव निवासी अमित कुमार (14) अपने घर के समीप लगे विधुत पोल के समीप लघुशंका करने के दौरान पोल के अर्थिंग से निकल रहे करंट का शिकार होकर गिर गया। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां...

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के जलालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि संवरी गांव निवासी अमित कुमार (14) अपने घर के समीप लगे विधुत पोल के समीप लघुशंका करने के दौरान पोल के अर्थिंग से निकल रहे करंट का शिकार होकर गिर गया। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।



घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।