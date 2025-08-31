Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सारण में भयानक हादसा: 14 वर्षीय किशोर को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार ।। Chhapra

सारण में भयानक हादसा: 14 वर्षीय किशोर को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार ।। Chhapra

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 11:17 AM

horrible accident in saran death took away a 14 year old boy like this

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संवरी गांव निवासी अमित कुमार (14) अपने घर के समीप लगे विधुत पोल के समीप लघुशंका करने के दौरान पोल के अर्थिंग से निकल रहे करंट का शिकार होकर गिर गया। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां...

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के जलालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संवरी गांव निवासी अमित कुमार (14) अपने घर के समीप लगे विधुत पोल के समीप लघुशंका करने के दौरान पोल के अर्थिंग से निकल रहे करंट का शिकार होकर गिर गया। जिसकी जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!